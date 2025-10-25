Haberler

İstanbul'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 730 Bin Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 730 bin 500 elektronik sigara ve ürünleri ele geçirilirken, 586 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, emniyet ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 730 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi, 586 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, piyasaya sürüleceği tespit edilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin satıldığı kent genelindeki büfe, market, bakkal, tobacco shop, tütüncü dükkanı ve bunlara bağlı depolara operasyonlar düzenlendi.

İl genelinde 39 ilçe emniyet müdürlüğü ile koordineli olarak, elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda sene başından bu yana yaklaşık 10 aylık sürede yapılan 396 operasyonda, 730 bin 500 elektronik sigara ve elektronik sigara likidi ve gereçleri ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 586 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişiler hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.