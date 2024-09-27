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İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarı Operasyonu: 104 Bin 750 Ürün Ele Geçirildi

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Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 150 milyon lira olan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'nda bir depoda kaçak cep telefonu aksesuarlarının gizlendiğini ve ürünlerin piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese ve iş yeri sahibi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Söz konusu depoya 19 Eylül'de operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi yakaladı. Adresteki aramalarda, piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu ileri sürülen dünyaca ünlü markalara ait cep telefonu bataryası, şarj aleti, şarj başlığı, kulaklık, ekran camı olmak üzere toplamda 104 bin 750 aksesuar ele geçirildi.

Kaçakçılık Polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçirilen cep telefonları aksesuarları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Teknoloji Güvenlik istanbul 3-sayfa Ekonomi Hukuk

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