İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 20 bin litre ele geçirildi - Haberler

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 20 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan ilçelerden Tuzla'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde açık kasa bir kamyoneti takibe aldı. Durdurulan açık kasa kamyonetin kasasında yapılan kontrolde yaklaşık tahmini 11 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonu genişleten polis, bu kez Pendik Sanayi Mahallesindeki bir fabrikaya baskın düzenledi. Operasyonda söz konusu fabrikada 7 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, aynı adrese gelen bir aracın arka kısmında yapılan kontrolde ise bin 500 litre karışımlı akaryakıt daha ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lirayı bulan toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıta el konulurken, operasyonlarda T.Ç., F.E. ve Ş.T. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "adli kontrol" hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa