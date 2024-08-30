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İstanbul'da kabin amirinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı

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İstanbul'da gerçekleşen motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği anlar, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın motosikletine çarptığı ve düşmesi görülüyor.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Araç kamerasına, motosikletiyle ilerlediği esnada şerit değiştiren bir aracın çarpması sonucu Aykanat'ın savrulduğu ve düştüğü anlar yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos günü gerçekleşen motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat yaşamını yitirmişti. Emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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