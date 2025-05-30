İstanbul'da Jandarma'nın Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi

İstanbul'da Jandarma'nın Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda beş yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarmanın "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul'da "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaanın deşifre edildiğini belirterek "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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