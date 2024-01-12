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İstanbul'da İtfaiye Daire Başkanlığı'nda Rüşvet Operasyonu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiye Yerel Haberler Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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