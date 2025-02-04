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İstanbul'da İşten Çıkarılan Kadın Çalışan Sinir Krizi Geçirdi

İstanbul'da İşten Çıkarılan Kadın Çalışan Sinir Krizi Geçirdi
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Esenyurt'ta bir markette müşteriyle tartıştıktan sonra işten çıkarılan kadın çalışan, sinir krizi geçirerek rafları devirdi. O anlar birinin kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta müşteriyle tartıştığı gerekçesiyle işten çıkarılan çalışan sinir krizi geçirerek rafları devirdi. Yaşanan o anlar bir kişinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kadın çalışan müşteriyle tartıştı. Müşteri çalışana küfür edince sesler yükselmeye başladı. Tartışmayı duyan market sorumlusu çalışanı işten çıkardı. Kadın çalışan sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da sinirlenen kadın, "Polisi ara", "Hadi döv beni" diyerek bağırmaya başladı. Rafları da deviren kadın, güçlükle sakinleştirilerek marketten çıkarıldı. Yaşanan o anlarda o esnada markette bulunan bir kişinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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