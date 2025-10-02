İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Filistin İçin Protesto

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilerdeki insan hakları aktivistlerini gözaltına alarak, teknelere el koyması İstanbul'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere baskın düzenleyerek çok sayıda insan hakları aktivistini gözaltına alması İstanbul'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Protesto için İstanbul Levent Metro önünde toplanan grup, İsrail Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında emniyet ekipleri de gruba eşlik etti. Sloganlar atarak yürüyen eylemciler, Büyükdere Caddesi'nde bir şeridi kapatarak protesto gerçekleştirdi. Kalabalık, yürüyüş esnasında, "Her Yer Filistin Her Yer Direniş", "Siyonist Abluka Dağıtılacak", "Gazze'de Çocuklar Açılıktan Ölüyor" sloganları atarak ilerledi.

Grup adına açıklamada bulunan Nihle Kalem, "İşgal devleti, ağır abluka eşliğinde 2 yıldır sürdürdüğü soykırım saldırılarına Gazze'yi işgal harekatıyla devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aşarken abluka nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı da 450'yi geçti. İşgal devleti, sonsuz bir şiddetle Gazze'ye saldırırken Filistinliler canını dişine takarak direnmeye devam ediyor" dedi.

Sumud Filosundaki aktivistlerin kaçırılmasına tepki gösteren Kalem, "Soykırıma ve Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ablukaya karşı uluslararası kurumların sessizliğini kabul etmeyerek bir araya gelen Filistin halkının dostları bir süre önce teknelerle Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Yüzlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu, işgal devletinin tehdit ve yıldırma girişimlerine rağmen taşıdığı insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak üzereyken dün akşam saatlerinde işgal ordusu askerleri tarafından saldırıya uğradı ve işgal devleti 200'den fazla aktivisti kaçırdı. İşgal devleti İsrail'in hukuk tanımaz şiddetine karşın Sumud Filosu'ndan bazı tekneler ablukayı delmek üzere yoluna kararlılıkla devam ediyor. Filistin halkının dostları olarak bizim rotamız Sumud Filosu'nun rotasıdır. Filistin nehirden denize özgür olana dek intifada ruhuyla mücadeleyi yükselteceğiz" diye konuştu.

Grup açıklama sonrası olaysız bir şekilde dağıldı. - İSTANBUL