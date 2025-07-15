İstanbul'da İntihar Girişimi: Adam İkna Edildi

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Zeytinburnu'nda eşinin çocuklarını alarak evden ayrılmasına sinirlenip intihar girişiminde bulunan adam, ekiplerin 4 saatlik çabası sonrası vazgeçti.

İstanbul Zeytinburnu'nda iddiaya göre, eşinin çocuklarını alarak evden ayrılmasına sinirlenen adam, cama çıkarak intihar etmek istedi. Adam ekiplerin yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçti.

Olay Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 110 Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşinin çocuklarını alarak evden ayrılmasına sinirlenen adam, evinin camına çıkarak intihar girişimde bulundu. Bunu görenler polise ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adamın atlama ihtimaline karşılık şişme yatağı açarak hazır bekledi. Bir yandan adamı ikna çabaları başladı. Adam yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçti. Adam, önce hastaneye ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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