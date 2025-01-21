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İstanbul'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İstanbul'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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İstanbul Arnavutköy'de bir inşaatın çatı katında çalışan işçi dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralı olduğu belirtilen işçi, hastaneye kaldırıldı. İnşaatta güvenlik önlemlerinin alınmadığı dikkat çekti.

İstanbul Arnavutköy'de yapımı devam eden bir inşaatın çatı katında çalışan işçi, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, inşaat ve çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi olmaması dikkat çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesinde bulunan bir inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, inşaatın en üst katında çalışan bir işçi dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşen işçi ağır yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimliği çıkmayan işçinin bilgileri tespit edilemezken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra yaşananlar, sağlık ekiplerinin ve diğer işçilerin olay yerine toplandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan inşaat ve çevresinde çekilen görüntülerde inşaatta herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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