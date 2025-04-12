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İstanbul'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 5 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da inşaat şantiyeleri ve park halindeki tırlardan hırsızlık yapan 5 şüpheli, güvenlik kameraları aracılığıyla yakalandı. Şüphelilerin çalıntı plakalı minibüsle olay yerine gelerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İstanbul'da inşaat malzemesi hırsızları kamerada: 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da inşaat şantiyeleri ve park halindeki tırlardan hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin şantiyedeki hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 6 tır dorsesi ve 2 inşaat şantiyesinden çalınan malzemelerle ilgili polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin çalıntı plakalı bir minibüsle olay yerine geldikleri ardından çaldıkları eşyaları araca yükleyerek kaçtıkları tespit edildi. Görüntülerden şüphelilerin izini süren polis ekipler, farklı suçlardan kaydı bulunan E.A. ve T.K. (24)'yı yakalayarak gözaltına aldı. A.A. (34)'nın ise 51 suç kaydının bulunduğu ve başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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