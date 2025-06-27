İstanbul'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Düştü

İstanbul Başakşehir'de bir inşaat işçisi çalıştığı esnada kullandığı makineden kapıldığı elektrik akımının etkisiyle binadan düştü. Ağır yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla alakalı çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın çatı katında elektrikli yük çekme makinesi kullanarak çalışan işçi, makinede oluşan kaçak sonrasında elektrik akımına kapılarak inşaattan aşağıya düştü. Düşen işçi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrik akımı olan makine ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olayla alakalı çalışma başlattığı öğrenilirken yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL