İstanbul'da bakır kablo hırsızlığı: 18 kişi tutuklandı

İstanbul'da inşaat işçisi gibi davranarak fosforlu yelekle inşaat şantiyelerinde bakır kablo ve inşaat malzemeleri çalan 19 şüpheli yakalandı. 66 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şahıs 'tan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, inşaat şantiyelerinde gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da inşaat şantiyelerinde gerçekleşen bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlıklarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Doğukan Arslanhan'ın örgüt liderliğini yaptığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul'da 57, Ankara'da 1, Bursa'da 7 ve Kırıkkale'de 1 olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, 28 farklı iş yerinden milyonlarca lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin inşaat şantiyelere girerek bakır kablo ve inşaat malzemelerini çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kapalı kasa minibüsle inşaat alanına girdiği ve inşaat işçisi gibi davranarak fosforlu yelek giydiği, inşaat içerisindeki kabloları araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL