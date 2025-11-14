Haberler

İstanbul'da İnşaat Firmasında Kadınlar Tuvaletinde Kamera Bulundu

Güncelleme:
Esenyurt'taki bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletinde gizlenmiş bir kamera bulundu. Olayın ardından çalışanlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletinde kamera bulundu. Bünyesinde 3 kadın personelinde çalıştığı firmanın tuvaletinde gizlenmiş şekilde bulunan kamera sonrasında çalışan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili ise çalışların devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün Esenyurt'ta bir inşaat firmasında yaşandı. İddiaya göre, kadınlar tuvaletine giren bir çalışan, havalandırma kısmında bir cisim gördü. Gizlenmiş şekilde duran kamerayı fark eden kadın durumu diğer çalışanlara ve yöneticilere haber verdi. Firmada 3 kadın çalışanın bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı savcılığa suç durusunda bulunuldu. Konuyla alakalı olarak ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
