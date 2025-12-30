Sultangazi'de inşaat alanında toprak kaydı, beton pompası yan yattı

İstanbul Sultangazi'de yağışlı hava nedeniyle bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında alanda beton döküm çalışması yapan beton pompası yan yattı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 21.00 sıralarında yağışlı hava nedeniyle bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında alanda beton döküm çalışması yapılırken beton pompası yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken vatandaşlar da risk ihtimaline karşı sokak üzerindeki araçlarını farklı noktalara çekti. Toprak kayması anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL