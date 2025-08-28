İstanbul'da İki Şüpheli, İşletme Kuyusunda Bulunan Cesetle İlgili Tutuklandı

Fatih ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir işletmenin kuyusunda bulunan ceset nedeniyle iki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, kötü kokular üzerine yapılan ihbarla ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda bir erkek cesedi bulmuş, yapılan incelemeler sonrası cesedin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat D.'ye (43) ait olduğu belirlenmişti. Ceset, kuyudan itfaiye dalgıç ekiplerince çıkarılmış ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Olayla ilgili geniş çalışma inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat D. için 24 Ağustos tarihinde kayıp başvurusu yapıldığını belirledi. Yapılan incelemelerde Sedat D.'nin 18 Ağustos günü Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki iş yerinin sahibi ve arkadaşı A.C.K. (34) ile görüştüğü tespit edildi. Tespit üzerine şüpheli A.C.K. ve babası Ş.K. (65) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
