İstanbul'da İki Çocuk Annesi Kadın ve Erkek Sirahı Başından Vurulmuş Bulundu

İstanbul Sarıyer'de bir şahıs, iddiaya göre 2 çocuk annesi Aydan Vural'ı tartışma sırasında yanında getirdiği silahla önce başından vurdu daha sonra intihar etti. Vural'ın annesinin "Kızıma ulaşamıyorum, evine geldim pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" ihbarıyla ortaya çıkan olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Aydan Vural'ın (36) annesi, "Kızıma ulaşamıyorum, evine geldim pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" şeklinde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sevk edildi.

Vural ile bir erkek şahsı başlarından vurulmuş halde bulundu

İnceleme yapan ekipler, Aydan Vural ile yanında yatar vaziyette bir erkek şahsı başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmiş şekilde buldu. Yapılan incelemelerde erkek şahsın Gökhan Meral (36) olduğu ve iddiaya göre Vural ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda Vural'ı sürekli tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Meral'in 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - İSTANBUL