İstanbul'da İETT Şoföründen Emniyet Şeridine İhlal

İstanbul'da bir İETT obüsü şoförünün kurallara uymayarak emniyet şeridinden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde 336 T isimli Taşoluk - Cebeci hattı seferini yapan İETT otobüsü şoförü orman işletme şefliği mevkiinde otobüsü emniyet şeridine sokarak yolculuğa devam etti. Son zamanlarda artan İETT otobüsü kazalarının ardından şoförün kural tanımaz bu hali başka bir sürücü tarafından dikkat çekerek kayıt altına alındı. Görüntülerde otobüs şoförünün herhangi acil bir durum olmamasına rağmen emniyet şeridine girerek sefere devam ettiği görüldü. - İSTANBUL