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İstanbul'da İETT Otobüsüne Bıçakla Saldırı

İstanbul'da İETT Otobüsüne Bıçakla Saldırı
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İstanbul Eyüpsultan'da bir sürücü, trafikte yol vermediği iddiasıyla İETT otobüsünü durdurdu ve bıçakla şoförü tehdit etti. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir sürücü trafikte yol vermediğini iddia ederek İETT otobüsünü durdurdu. Otobüse binen saldırganın İETT şoförüne bıçak çekerek tehdit ettiği o anlar kamera yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırgan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Aralık 2024 günü akşam saatlerinde Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.U., yönetimindeki araç, iddiaya göre trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle İETT Otobüsünü durdurdu. Daha sonra otobüse binen S.U., elindeki bıçakla İETT Otobüs şoförünü tehdit etti.

Aracından indi, bıçak çekti

Aracından inen sürücü, otobüse binerek şoför Tuncay Budak ile tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında, aracında bulunan bıçağı alan sürücü tekrar otobüse bindi. Sürücü, elindeki bıçağı otobüs şoförüne doğru savurarak tehditler savurmaya başladı. Saldırgan S..U., o esnada İETT Otobüsü içerisinde bulunan bir yolcunun durumu polis ekiplerine bildirdiği esnada telefonu kapatması yönünde tehdit etti.

İETT şoförü Tuncay Budak daha sonra polis merkezine giderek saldırgan S.U., hakkında şikayette bulunması üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri bıçaklı sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İETT Otobüsü içerisinde yaşanan dehşet anları otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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