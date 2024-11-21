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İstanbul'da İETT Otobüsleri Emniyet Şeridini İhlal Etti

İstanbul'da İETT Otobüsleri Emniyet Şeridini İhlal Etti
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Arnavutköy'de akşam saatlerinde yoğun trafikte bazı İETT otobüsleri, acil durumlar için ayrılan emniyet şeridini ihlal ederek ilerledi. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde oluşan yoğun trafikte İETT otobüsleri kural ihlali yaparak acil durumlar için ayrılan emniyet şeridini kullandı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunda bazı İETT otobüsleri emniyet şeridinden ilerledi. Acil durumlar için ayrılan emniyet şeridini ihlal eden otobüsler vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 3 İETT otobüsünün art arda emniyet şeridinden ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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