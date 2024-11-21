İstanbul'da İETT Otobüsleri Emniyet Şeridini İhlal Etti

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde oluşan yoğun trafikte İETT otobüsleri kural ihlali yaparak acil durumlar için ayrılan emniyet şeridini kullandı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunda bazı İETT otobüsleri emniyet şeridinden ilerledi. Acil durumlar için ayrılan emniyet şeridini ihlal eden otobüsler vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 3 İETT otobüsünün art arda emniyet şeridinden ilerlediği görüldü. - İSTANBUL