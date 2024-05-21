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İstanbul'da Huzur Uygulaması Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri de kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri de kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak didik didik aranırken sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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