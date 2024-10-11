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İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı

İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, il genelinde birçok ilçede araçlar durduruldu ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul genelinde yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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