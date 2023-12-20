İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi: Aranması olan bir kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Yapılan denetimde durdurulan araçlar aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı. Denetim sırasında aranması olan bir kişi de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde 'Uzi" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

Aranması bulunan şahıs yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'de yaptığı huzur denetiminde durdurduğu bir motosiklet sürücüsüne yapılan GBT sonucunda şahsın yakalanması olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yakalanma kararı bulunan ve bundan habersiz olan şahıs tutuklanarak karakola götürüldü. - İSTANBUL