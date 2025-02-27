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İstanbul'da Horoz Saldırısına Uğrayan Kadınla Horoz Arasında Trajikomik Kavga

İstanbul'da Horoz Saldırısına Uğrayan Kadınla Horoz Arasında Trajikomik Kavga
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İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen bir kadına horoz saldırdı. Kadın defalarca yere düşerken, sonrasında horoza karşı saldırıya geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen kadına, horoz saldırdı. Üstüne atlamasıyla kadın defalarca yere düşerken, ayağa kalktıktan sonra o da horoza saldırdı. Dakikalarca süren trajikomik kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda başına geleceklerden habersiz şekilde yürüyen bir kadına, sokakta gezen horoz saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı darbelerin de etkisiyle defalarca yere düştü. Ayağa kalktıktan sonra ise bu seferde kadın horoza saldırdı. Taş ve tekme ile uzun süre horozu kovmaya çalışan kadının o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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