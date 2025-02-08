Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

İstanbul'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Farklı tarihlerde çok sayıda evden hırsızlık yaparak, kontak anahtarları ile araç çalan şüpheli İ.Ü., 19 yıl hapis cezası ile aranıyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da bir şüpheli, farklı tarihlerde çok sayıda evden hırsızlık yaparken, evdeki aldığı kontak anahtarı ile de park halindeki araçları çaldı. 19 yıl yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da çok sayıda ev ve otomobil hırsızlığı yapan bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kamerasına yakalandığını belirledi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheli İ.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli İ.Ü.'nün daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu, ayrıca daha önce işlediği suçlardan toplam 19 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinde şüphelinin 9 ayrı ev ve oto hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. Evden aldığı kontak anahtarı ile de park halindeki araçları çaldığı tespit edildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz
img

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
img

Vatandaşın vekilden akılalmaz isteği: Kadına bir tokat atamıyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.