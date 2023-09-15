İstanbul'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İstanbul'da girdikleri mağazalardan su arıtma cihazı, televizyon gibi eşyalar çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyalar ele geçirildi.

İSTANBUL'da girdikleri mağazalardan su arıtma cihazı, televizyon gibi eşyalar çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyalar ele geçirildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde İ.E.'ye ait işyerine 25 Ağustos Cuma günü hırsızlar girdi. Şüpheliler, içeride bulunan 150 bin lira değerinde su arıtma cihazını çalarak kaçtı. İ.E.'nin şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Avcılar, Üniversite Mahallesi'nde ise 4 Eylül Pazartesi Ö.A.'ya ait mağazaya giren hırsızlar, 25 televizyon, 2 bilgisayar, elektrik süpürgeleri ve saç kurutma makinelerini geldikleri araca yükleyerek çaldı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda iki hırsızlık olayını da aynı kişilerin gerçekleştirdiği belirledi. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin hafif ticari araçla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Nedim C. (22) ile Hakan K.'yı (27) gözaltına aldı. Nedim C.'nin 29, Hakan K.'nın ise 24 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen bilgisayar, su arıtma cihazları, vantilatör, 4 televizyon, pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.