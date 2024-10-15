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İstanbul'da Hırsızlık Suçlusu Mansur Çimen, Polisi Silahla Tehdit Ederek Kaçmaya Çalıştı

İstanbul'da Hırsızlık Suçlusu Mansur Çimen, Polisi Silahla Tehdit Ederek Kaçmaya Çalıştı
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Pendik'te gözaltına alınan 19 yaşındaki firari hükümlü Mansur Çimen, polis ekiplerine silah çekerek kaçmaya çalıştı. Polisi ve vatandaşların müdahalesi ile etkisiz hale getirilen Çimen, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İstanbul'da hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 4 adet kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen 19 yaşındaki Mansur Çimen, Pendik'te yakalandı. Firari hükümlü, gözaltına alındığı sırada polis ekiplerine silah çekerek kaçmaya çalıştı ancak polis ve vatandaşların anında müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Olayın ardından tutuklanan sanık hakkında, 2 ayrı suçtan 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olay, 7 Eylül 2024 günü öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Polis ekipleri, şüpheli bir kişinin tedirgin davranışlarını fark etti. Ekiplerin üzerine gitmesiyle kaçmaya çalışan Mansur Çimen, yakalandı. Kelepçe takılacağı esnada çantasından bir tabanca çıkaran Çimen, silahını doldurmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, silahı saldırgandan alarak polislere teslim etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı gören esnaf Nurcan Deniz, "Bir anda kargaşa oldu. Sivil polisler müdahale ettiği sırada adamın elinde silah vardı. Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Olayda insanlar panikle etrafa kaçıştı. Silah patlamadı" diye konuştu.

Tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı

Olayın ardından tutuklanan Mansur Çimen hakkında "görevi yaptırmamak için silahla direnme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mansur Çimen, silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Pendik Polis Suç

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