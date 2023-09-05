İstanbul'da Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

İstanbul'da açtıkları kasalardan para ve ziynet eşyalarını çalan 6 kişilik hırsızlık şebekesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

İSTANBUL'da girdikleri iş yerlerinde açtıkları kasalarda bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan 6 kişilik hırsızlık şebekesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir olayda hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen açmaya fırsat bulamadıkları bir kasa bulundu.

Fatih'te 25 Ağustos'ta M.S.K.?ya ait işyerine giren hırsızlar içerde bulunan açamadıkları çelik kasayı geldikleri otomobile yükleyerek çaldı. Mağdurun şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Zeytirburnu'nda bir adrese yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada açılmamış bir kasa ile 7 adet bilezik ile şüphelilerin kullandığı otomobilin içinde iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis evde bulduğu kasayı açtığında ise tabanca, 3 tam altın, 8135 TL ve 1443 Dolar buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ali Ç.(21), Mehmet K.(26), Şahin İ.(23), Yasin K.(28), Metin N.(19), Tugay T.(30) adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.