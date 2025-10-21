İstanbul'da Hırsızlık Olayına Karışan 4 Kadın Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kadın şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 1'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 14 ayrı hırsızlık olayının meydana geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.A. (24), S.T. (29), M.G. (24) ve H.F. (27) isimli 4 şüpheli kadın şahıs 19 Ekim tarihinde Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan kontrollerinde, şahısların hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtlarının ve aranmalarının olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, H.F. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadınların bir apartmana girdikleri ve şapka takarak yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL