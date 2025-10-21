Haberler

İstanbul'da Hırsızlık Olayına Karışan 4 Kadın Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Olayına Karışan 4 Kadın Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 kadın şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, biri adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kadın şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 1'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 14 ayrı hırsızlık olayının meydana geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.A. (24), S.T. (29), M.G. (24) ve H.F. (27) isimli 4 şüpheli kadın şahıs 19 Ekim tarihinde Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan kontrollerinde, şahısların hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtlarının ve aranmalarının olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, H.F. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadınların bir apartmana girdikleri ve şapka takarak yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.