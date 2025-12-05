İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter ile inildiğini iddia eden şüphelilere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "mr.fergio" rumuzlu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 4 Aralık 2025'te "mr.fergio" rumuzlu Instagram sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter ile ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatılırken şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL