İstanbul'da helikopter destekli yılbaşı denetimi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yeni yıla saatler kala havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yeni yıla saatler kala havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yeni yıla saatler kala havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri, 16 farklı nokta üzerinde uçuş gerçekleştirerek havadan yılbaşı denetimi gerçekleştirdi. Mİ-17 tipi helikopter ile gerçekleştirilen denetimde ekipler, kurallara uymayan sürücüleri tek tek tespit etti. Denetim kapsamında trafikte ihlal yapan sürücüler karadaki ekiplere bildirilerek cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi. - İSTANBUL