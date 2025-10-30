İstanbul'da Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması

İstanbul'da farklı noktalarda helikopter destekli asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada, helikopter destekli asayiş ve huzur uygulaması yaptı. İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş, Narkotik, Yunus ve Trafik Denetleme ekipleri uygulamaya katıldı. 'Huzur Uygulaması' Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında yapıldı. Denetimde şüpheli araçlar durdurularak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı. Durdurulan araçlar, ekipler tarafından didik didik arandı. - İSTANBUL