İstanbul'da Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması

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İstanbul'un farklı ilçelerinde, özellikle Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleştirilen huzur uygulamasında helikopterle desteklenen denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

İstanbul'da, farklı noktalarda helikopter destekli asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da Fatih ve Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede, asayiş ve huzur denetimi gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş, Narkotik, Yunus ve Trafik Denetleme ekipleri katıldı. 'Huzur Uygulaması' Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında yapıldı. Denetimde şüpheli araçlar durdurularak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama(GBT) kontrolü yapıldı. Durdurulan araçlar, "Bufy" isimli narkotik polis köpeği didik didik arandı. Uygulamaya helikopter havadan destek verirken, denetimin geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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