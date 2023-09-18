İstanbul'da Hayvanlara Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün göl kenarında pompalı tüfekle hayvanlara ateş açan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri, dün saat 15.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Kayaşehir Mahallesi Şamlar Köyü'nde iki şüphelinin göl kenarında pompalı tüfekle hayvanlara ateş açtığı bilgisi üzerine olay yerine intikal etti.

Şüpheliler, olay yerinden ayrıldıkları aracın plakasının tespit edilmesi üzerine kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin yabancı uyruklu I.S. ve Y.G. olduğu tespit edilirken, araç içerisinde yapılan aramada üzerinde dürbün takılı 2 havalı tüfek, 1 havalı tabanca ve tüfeklere ait saçma fişekleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" ve "hayvana eziyet" suçlarından adli tahkikat başlatıldığı, ayrıca "2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Şüphelilerin yürütülen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.