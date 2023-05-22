İstanbul'da havaya ateş eden şahıs yakalandı

İstanbul'da bir sitede havaya ateş eden yabancı uyruklu şahıs, Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul'da bir sitede havaya ateş eden yabancı uyruklu şahıs, Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahsın yakalandığı evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 13'üncü katında yabancı uyruklu bir kişi pencereden havaya ateş etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat ekipleri tarafında yapılan operasyonla şahıs yakalanırken, evde yapılan aramada 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma silah, saksı ve poşet içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

"Ben dışarı çıktığımda bir kişinin bağırarak ateş ettiğini gördüm"

Olay anında cadde üzerinde bulunan iş yerinde çalışan Yasin Karadeniz, "Ben burada çalışıyorum, bir anda silah sesleri gelmeye başladı. Ben dışarı çıktığımda bir kişinin bağırarak ateş ettiğini gördüm. Daha sonra polis ekipleri gelip şahsı yakaladı" dedi. - İSTANBUL