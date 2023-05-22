İstanbul'da havaya ateş eden şahıs özel harekat polislerinin yaptığı baskınla yakalandı İstanbul'da bir sitede havaya ateş eden yabancı uyruklu şahıs, özel harekat polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul'da havaya ateş eden şahıs özel harekat polislerinin yaptığı baskınla yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir sitede havaya ateş eden yabancı uyruklu şahıs, özel harekat polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın yakalandığı evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 13'üncü katında yabancı uyruklu bir kişi pencereden havaya ateş etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda özel Harekat, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat ekipleri tarafında yapılan operasyonla havaya ateş eden şahıs yakalanırken evde yapılan aramalarda bir adet havalı tabanca, bir adet kurusıkıdan bozma silah, saksı ve poşet içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

"ben dışarı çıktığımda bir kişinin bağırarak ateş ettiğini gördüm"

Olay anında cadde üzerinde bulunan işyerinde çalışan Yasin Karadeniz, "Ben burada çalışıyorum, bir anda silah sesleri gelmeye başladı, ben dışarı çıktığımda bir kişinin bağırarak ateş ettiğini gördüm, daha sonra polis ekipleri gelip şahsı yakaladı" gibi ifadeler kullandı.