İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul'daki bir hastanede "haksız kazanç" elde edilmesine yönelik operasyon: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda İstanbul'daki bir hastanede hastalardan haksız kazanç elde edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, İstanbul'da faaliyet gösteren bir hastanede "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak" suçlarının işlendiğini tespit etti. Çalışmaların ardından hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Doktor M.M., Doçent Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek hastaneye gelen hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemler ile ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü olarak maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün İstanbul, Mersin, Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.M., V.E., Y.S., M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerine devam edildiği öğrenildi.