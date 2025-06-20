İstanbul'da Hastane Operasyonunda 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'daki bir hastanede "haksız kazanç" elde edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytinburnu'ndaki bir hastanede hastalardan ve yakınlarından ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin eden, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorlayan ve temin ettikleri paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları tespit edilerek gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir hastanede, müştekilerin kurumda görevli bazı doktorların tedavi için kendilerinden maddi menfaat talep ettikleri ve hastaları başka özel sağlık kurumlarına yönlendirdikleri şeklinde iddia ve şikayetleri üzerine soruşturmaya başlanıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı. Toplanan deliller kapsamında hastaneni Göğüs Cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M., Doçent Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemler ile ilgili olarak ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin ettikleri, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve temin ettikleri bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin 29 mağdurdan maddi menfaat temin ettikleri de soruşturma kapsamında tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.M., V.E., Y.S., M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.