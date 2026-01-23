Haberler

Beykoz'da İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz'da İETT'ye ait iki özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoför ve 6 yolcu hafif yaralandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle şoför ve 6 kişi hafif yaralandı.

Olay, 09.00 sıralarında Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İETT'ye bağlı 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü, 34 HO 5659 plakalı otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 34 RVT 59 plakalı otobüsün şoförü ile 34 HO 5659 plakalı otobüsteki 6 yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kısa süreli araç yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
İsrail'de Ergin Ataman'a çirkin saldırı

Ergin Ataman'a çirkin saldırı! Küfür edip İsrail bayrağı açtılar