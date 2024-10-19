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İstanbul'da Haksız Kazanç Sağlayan Hastaneler Kapandı

İstanbul'da Haksız Kazanç Sağlayan Hastaneler Kapandı
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İstanbul'da bebeklerin haksız kazanç sağlamak amacıyla anlaşmalı hastanelere sevk edilmesine neden olan çetenin iddianamesindeki hastaneler ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı. Hastalar kamu hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

Öte yandan Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi. Bebeklerin kuvöz içerisinde sevk edilme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaşlı bir hastanın sedye ile çıkarılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik istanbul 3-sayfa Sağlık Hukuk Kamu Suç

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