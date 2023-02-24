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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

İstanbul'da bilişim suçları ile işlenen ekseriyeti dolandırıcılık suçlarından aranan, sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve haklarında 2 yıl 1 aydan-5 yıl 10 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da bilişim suçları ile işlenen ekseriyeti dolandırıcılık suçlarından aranan, sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve haklarında 2 yıl 1 aydan-5 yıl 10 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bilişim suçları ile işlenen ekseriyeti dolandırıcılık suçlarından aranan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve 2 yıl 1 aydan - 5 yıl 10 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 8, bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 2, başkalarına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanmak sureti ile yarar sağlama suçundan ise 2 şahıs yakalandı. Yakalanan 12 şüpheli şahsın işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Haberler

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