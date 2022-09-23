İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da haftanın son iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da haftanın son iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 08.30 da yüzde 80 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yoğunluk yüzde 58 olarak saptandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Kadıköy Tragger 3. Sayfa Haberler

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