İstanbul'da hafriyat kamyonları tehlike saçıyor

İstanbul'da sayıları artan hafriyat kamyonları trafikte tehlike saçıyor. Sürücüler kamyonların aşırı hız yapmasından şikayet ederken, Şile yolunda hafriyat kamyonlarının tüm şeritleri kapatarak ilerlemesi dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğlen saatlerinde Şile otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Şile'ye gitmek isteyen bir sürücü, 3 şeritli otoyolu hafriyat kamyonlarının kapattığını gördü. Akan trafikte kamyonları geçip ilerlemek isteyen sürücü hafriyat yüklü kamyonların hem sol şeritten hem de sağ şeritten yavaş ilerlemesinden dolayı geçemedi. Durumu cep telefonu ile videoya alan sürücü, hafriyat kamyonlarının tüm şeritleri kapatarak trafiğin yavaşlamasına ve kamyonların kazalara neden olmasına tepki gösterdi. - İSTANBUL