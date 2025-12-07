Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı adam yaralandı: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta, seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki adama çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, sokağa girmek için manevra yaptı. O sırada karşı istikametten gelen başka bir hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran adama ve park halindeki araca çarptı. İki aracın arasında kalan adam yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yara almazken, yol kenarındaki yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, kazaya karışan hafif ticari araç, olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL