İstanbul'da Gündüz Gecenin Karanlığına Döndü
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Kara bulutların gökyüzünü kaplaması gündüzü geceye çevirdi.
İstanbul'da aniden gündüz geceye döndü. Sağanak yağış öncesinde şehrin üzerine kara bulutlar çöktü.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar öğlen saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sağanak yağıştan önce şehrin üzerine çöken kara bulurlar gündüzü geceye çevirirken yağmur bulutlarının gelişi anbean görüntülendi. - İSTANBUL