İstanbul'da gözaltına alınan "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., "BIG" olarak ün yapan S.I. ve "CAC" olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., "BIG" olarak ün yapan S.I. ve "CAC" olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 3 rapçi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talep edildi. - İSTANBUL