İstanbul'da Gökyüzünde Parlak Bir Cisim Görüldü
İstanbul'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak bir cisim, vatandaşların merakını uyandırdı. Cismin ne olduğu henüz belirlenemezken, o anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık içinde izledi.
İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Cismi gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
İstanbul'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak bir cismin merak uyandırdı. Birçok ilçede görülen cismin henüz ne olduğu belirlenemezken, gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izleyerek telefonlarıyla kaydetti. - İSTANBUL