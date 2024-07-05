İstanbul'da Gökyüzünde Parlak Bir Cisim Görüldü

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Cismi gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak bir cismin merak uyandırdı. Birçok ilçede görülen cismin henüz ne olduğu belirlenemezken, gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izleyerek telefonlarıyla kaydetti. - İSTANBUL