İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
İstanbul'da akşam saatlerinin ardından kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Megakentin hemen hemen her bölgesinde görülen gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu. - İSTANBUL
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