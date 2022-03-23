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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinin ardından kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Megakentin hemen hemen her bölgesinde görülen gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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