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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Organizatör Yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-10' operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda 6 organizatör tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-10' Operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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