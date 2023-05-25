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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik 8 ayrı eve ve bir kamyonete düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik 8 ayrı eve ve bir kamyonete düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı. Yıl başından bu yana İstanbul'da yapılan 107 operasyonda 145 insan kaçakçısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ilçesinde "Kaçak Göçmen Evi" olarak kullanıldığı tespit edilen 8 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bir kamyonetin sınır illerine sık sık gidiş-geliş yaptığını belirleyen polis, dün Fatih'te durdurulan araçta yapılan 17 yabancı uyruklu göçmen daha yakalandı. Kamyonet sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, yıl başından bu yana İstanbul'da yapılan 107 operasyonda 145 insan kaçakçısı yakalandı. Son 5 ayda il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 21 bin 512 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam 21 bin 512 düzensiz göçmenden 7 bin 203'ü hakkında adli, 14 bin 309'u hakkında ise idari işlem yapıldığı duyuruldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Göçmen 3. Sayfa Haberler

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